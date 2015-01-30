СМИ: В Челябинске полиция обвинила организаторов пикета металлургов в угоне и перевозке ядерного оружия

Об этом пишет местное агентство Доступ.

"Утром 30 января я вышла из квартиры, а через 50 минут вернулась за плакатами, однако замки оказались залиты клеем. Мы решили, что нарисуем новые по дороге в Челябинск. На трассе автомобиль сломался, и мы вызвали другую машину. В районе Миасса нас остановили три наряда ДПС. Сначала полицейские сообщили, что автомобиль по ориентировке проверяется на нахождение в угоне. Мы вызвали другую машину, но нам запретили уезжать, потому что автомобиль проверяют на наличие наркотиков. Далее нас привезли в миасский отдел полиции, где сотрудник в гражданском сообщил, что в нашей машине перевозится атомная бомба. После двух часов дня нас отпустили", – рассказала председатель движения "За права рабочих" Марина Воробьева.

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На Алое Поле пришли только представители КПРФ, выступающие в поддержку металлургов, и представители "Народного освободительного фронта", которых Воробьева в телефонном разговоре с корреспондентом агентства назвала "провокаторами".