В Германии запустят новый новостной сервис для противодействия "пропаганде Путина"

Об этом сообщил президент Deutsche Welle Петер Лимбург изданию The Wall Street Journal, передает Украинская правда.

По словам Лимбурга, новый сервис разработан для того, чтобы "бросить вызов пропаганде Путина".

WSJ напоминает, что Россия запустила вещание на английском и немецком языках своего телеканала Russia Today по всей Европе.

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"С помощью своих СМИ Москва критикует то, как западные СМИ освещают кризис в Восточной Европе, и обвиняют США в военной вовлеченности в конфликт в регионе", - отмечает издание.

Вместе с тем, некоторые работники DW, оппозиционные политики и другие критики негативно высказываются относительно такой инициативы.

"Я не хочу видеть, как Deutsche Welle превращается в рупор германского Министерства иностранных дел", - сказал Гаральд Петцольд, член парламента от оппозиционной левой партии Die Linke.

В то же время, министр культуры и медиа Моника Грютерс считает, что Deutsche Welle является маяком немецкой демократии в мире. Для некоторых, по ее словам, это единственная связь со свободным миром.

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Deutsche Welle сейчас вещает более 30 языках, его аудитория насчитывает 100 миллионов зрителей каждую неделю по всему миру.

Как сообщалось, Федерика Могерини подтвердила предложение Литвы, Великобритании, Дании и Эстонии относительно создания русскоязычного канала, цель которого - борьба с пропагандой российского ТВ.