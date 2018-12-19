В Литве предложили заморозить имущество российских олигархов

Новая редакция закона о реализации экономических и прочих международных санкций дополнит так называемый закон Магнитского.

В среду правительство Литвы заявило, что подготовит проект закона, который бы создал правовые предпосылки для того, чтобы замораживать имущество российских олигархов и должностных лиц, внесенных в "черный список", ограничивать их финансово-экономическую деятельность в стране.

Как сообщает Delfi, такие поправки предложили оппозиционные консерваторы и либералы, однако правительство решило их не одобрять.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что цель рассматриваемого в Сейме проекта одобряется. Все же он отметил, что правительство сможет детально проанализировать, как такой закон соответствует международной политике санкций.

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"Иными словами, мы очень поддерживаем цель, но не можем одобрить этот проект, поэтому предлагаем его не рассматривать", – заявил на заседании министр. "Мы предлагаем, чтобы правительство подготовило новый (...) проект закона, и мы будем готовы это сделать", – добавил он.

Новая редакция закона о реализации экономических и прочих международных санкций дополнит так называемый закон Магнитского, по которому Литва может запретить въезд в Литву иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег и нарушениями прав человека.

Если поправки будут приняты, будут замораживаться денежные средства, хранящиеся в действующих в Литве банках и прочее финансовое имущество, а действующим в Литве лицам и компаниям будет запрещено торговать с лицам, находящимися в "черном списке".

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас с 12 января 2018 года запретил въезд в страну 49 гражданам России, уличённых в нарушениях прав человека и отмывании денег. Список утвержден на основании "закона Магнитского", вступившего в силу в Литве 1 января 2018 г.