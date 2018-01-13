Литва составила список невъездных россиян по "закону Магнитского"

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас с 12 января запретил въезд в страну 49 гражданам России, уличённых в нарушениях прав человека и отмывании денег.

Список утвержден на основании "закона Магнитского", вступившего в силу в Литве 1 января, передает Радио Свобода.

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В МВД Литвы заявили, что список составлен после консультаций с иностранными партнерами.

Закон Магнитского был подписан президентом Литвы Далей Грибаускайте 27 ноября 2017 года. Президент республики заявила, что закон должен способствовать прекращению нарушений прав человека, и операциям с "грязными деньгами".

Под запрет попадают лица, включённые в национальный список нежелательных иностранцев, составленный государством-членом Евросоюза, Европейской ассоциацией свободной торговли, государством-членом НАТО.

Список, принятый парламентом Литвы, содержит 44 фамилии. Среди них глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, руководивший делом Магнитского заместитель главы Следственного комитета при МВД, генерал-майор Олег Логунов, принявшие решение по делу Магнитского судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, руководство Московской налоговой инспекции, уличенное Магнитским в масштабных махинациях с бюджетными средствами.

Литва – пятое государство, принявшее этот правовой акт – после США, Великобритании, Канады и Эстонии. Списки постоянно пополняются, так в декабре 2017 года Министерство финансов США расширило глобальный "список Магнитского", туда включены, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, сын генпрокурора России Артём Чайка и старшая дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова.