Россия назвала полет над Ла-Маншем бомбардировщиков Ту-95 "рутинным патрулем"

Он подчеркнул, что два российских военных самолета совершали "рутинный воздушный патруль" над открытым морем, а полет проходил в соответствии с международными правовыми нормами, передает Би-би-си.

"Британская сторона выразила обеспокоенность в связи с тем, что полеты российских военных самолетов якобы внесли дезорганизацию в работу гражданской авиации в районе Британских островов", – сказано в собщении.

Читайте такжеРоссийские корабли начали военные учения в проливе Ла-МаншЯковенко подчеркнул, что опасения британской стороны совершенно не понятны, поскольку это был рутинный патруль.

Ранее британский МИД вызвал посла России для дачи объяснений, почему российские бомбардировщики Ту-95 без каких-либо согласований пролетели над Ла-Маншем, из-за чего авиадиспетчерам пришлось изменить маршруты следования гражданских самолетов.