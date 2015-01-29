Лондон ждет от России объяснений по поводу Ту-95 над Ла-Маншем

Власти Великобритании считают, что российские военные самолеты мешали гражданской авиации. После инцидента ВВС Соединенного королевства были приведены в высочайший уровень боеготовности, как во время Битвы за Британию 1940 года, пишет Lenta.ru.

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Ранее официальный представитель британского Минобороны заявил, что российские бомбардировщики границ воздушного пространства Великобритании не нарушили.

Российские военные сообщали, что два стратегических бомбардировщика ВВС России Ту-95МС 29 января успешно завершили 19-часовой перелет через нейтральные воды в акваториях Баренцева и Норвежского морей, а также Атлантического океана. Об этом заявил представитель Минобороны Игорь Климов.