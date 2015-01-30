Госсекретарь США заплатит штраф за неубранный у его дома снег (фото)

07:47, 30 января 2015
Мир
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Госсекретаря США Джона Керри оштрафовали за неубранный перед его домом снег.

mayors24.cityofboston.gov

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Politico, он должен заплатить в казну Бостона 50 долларов.

На неисполнение политиком распоряжения мэра Мартина Уолша указали местные жители, опубликовав фотографию особняка на сайте города.

Пресс-секретарь Глен Джонсон пояснил, что Керри не мог лично расчистить тротуар перед зданием, поскольку находился с визитом в Саудовской Аравии. 

Читайте такжеСША накрыл снежный шторм, введено чрезвычайное положение (фото)«Госсекретарь с радостью оплатит штраф. Давайте надеяться, что это была самая сильная метель в этом году», — цитирует пресс-секретаря The Boston Herald. Он добавил, что тротуар был расчищен вскоре после получения уведомления о взыскании, передает Associated Press.

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