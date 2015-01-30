Россия урезает расходы на чемпионат мира по футболу
Расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года будут сокращены
Об этом сообщил министр спорта России Виталий Мутко, передает Русская служба Би-Би-Си.
"Что касается объемов средств, как и у всех ведомств, в целом все программы сокращены на 10%. В программе подготовки к чемпионату мира сокращению подверглись те статьи, которые не касаются инфраструктуры", - сообщил Мутко в четверг на встрече с журналистами.
Сокращение, по его словам, коснется "организационных вопросов, субсидий оргкомитету, подготовки к церемонии жеребьевки и других расходов".
Что же касается стадионов, то из-за удорожания стройматериалов расходы на их подготовку возрастут примерно на 25-30%, сказал Мутко.
"У каждого стадиона 25% структуры - это импорт, - пояснил министр. - Начинку не всю, к сожалению, мы сегодня можем заменить".
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Министр спорта привел два возможных способа решения проблемы - проверить объективность удорожания строительства и попытаться "скорректировать цену в сторону ее уменьшения", а также изучить возможность импортозамещения.
Программа подготовки ЧМ-2018, утвержденная правительством летом 2013 года, предусматривала выделение 664,1 млрд рублей (около 10 млрд долларов по нынешнему курсу).
Примерно половину этих средств выделял федеральный бюджет, 101,6 млрд рублей (1,5 млрд долларов) - региональные бюджеты, еще 226,3 млрд рублей (3,5 млрд долларов) планировалось получить из внебюджетных источников.
В конце 2014 года Виталий Мутко признал, что у оргкомитета ЧМ-2018 образовался дефицит бюджета на следующий год и что устроители первенства планеты "рассчитывают на пожертвования от частных лиц".