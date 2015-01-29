Der Spiegel: Ципрас делает ставку на Россию

Об этом пишет Йоргос Кристидес в своей статье «Ципрас делает ставку на Россию», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Время для встречи с послом России в Афинах было быстро найдено, премьер-министр Алексис Ципрас через несколько часов после принятия присяги поспешил на эту встречу. Официально было заявлено, что посол России должен передать поздравления Владимира Путина новоизбранному премьер-министру Греции. Как оказалось, причины быстро организованной встречи не имеют ничего общего с дипломатическими формальностями. Скорее всего, речь шла о желании греческого правительства, стать фаворитом России в ЕС.

Политик «Сириза» был крайне возмущен тем, что их сдержанность в вопросе новых санкций против России была «откровенно проигнорирована» Евросоюзом. Министры иностранных дел ЕС снова обсудят этот вопрос в четверг. Теперь, по словам членов левых сил, Афины раздумывают над тем, чтобы наложить вето на введение санкций.

По данным источников, Москва готова освободить греческие продукты от общеевропейского бойкота. Важная уступка - в 2013 году Греция экспортировала в Россию товаров на сумму более 400 миллионов евро.

Кроме того, Греция надеется на выгодную цену на газ от российского газового гиганта «Газпром». Новый министр энергетики Панайотис Лафазанис, глава фракции ультра-левых сторонников жесткой линии, поспешно дал два обещания: остановить приватизацию поставщика общественной электроэнергии (DEH) и добиться снижения цены на газ для греков.

Эти идеи не новы: новый министр иностранных дел Никос Котциас, марксист и профессор международной политики в Университете города Пирей, много раз говорил, что Греция может стать мостом между ЕС и Россией. Он продвигает пророссийские идеи и требует, чтобы Россию рассматривали как неотъемлемую часть европейской безопасности. Его предложение: ЕС и Россия должны выработать общие стратегии в области промышленности и энергоснабжения.

Такая же политическая ориентация у правой популистской партии «Независимые греки», с которыми «Сириза» создала коалицию. Лидер их партии, новый министр обороны Панос Камменос, уже говорил о «новых коалициях», и о будущих военных расходах, которые они хотят осуществить с участием России.

Когда Ципрас в мае 2014 года посетил Москву, он симпатизировал российским чиновникам, которые жаловались на политику его предшественника Антониса Самараса и его позицию по вопросу о санкциях против Москвы. На встрече Ципрас подчеркнул, что безопасность Европы без России невозможна. Он также хочет возродить так называемую трубопроводную дипломатию. Идея, которая возникла в конце 2000-х годов и была направлена на то, чтобы сделать Грецию стратегическим партнером в энергетической политике.

Исторические корни

Связи между Грецией и Россией имеют исторические корни: политолог Самюэль Хантингтон в своей знаменитой работе «Столкновения цивилизаций» расположил Грецию на православной оси, которую возглавляет Россия.

В первые годы еврокризиса, Греция делала ставку на спасение со стороны богатой и православной христианской страны на востоке. Россияне должны были покупать отели, яхты и энергетические компании - или даже греческие государственные облигации с высокими процентными ставками.

Примеры: магнат Дмитрий Рыболовлев купил остров Скорпиос в качестве подарка для своей дочери. Бизнесмен Иван Саввиди, бывший депутат Госдумы и знакомый Путина, купил футбольный клуб ПАОК Салоники, табачную компанию и культовый отель.

Политики «Сиризы» с «супер-эго»

Для большинства греков Россия, кажется, более понимающей, чем Запад. Тот факт, что левая коалиция сейчас выбрала антизападный курс, Димитрис Керидис, профессор международных отношений в университете Пантеон в Афинах, считает шоу: политики «Сириза» с «супер-эго» теперь хотят продемонстрировать, насколько они отличаются. Если «Сириза» в самом деле отвернется от Европы, говорит Керидис, «то это будет иметь катастрофические последствия для Греции, это будет крах».

Греческий политик Константинос Караманлис в 1981 году гарантировал Греции вступление в Европейский Союз и заявил: «Греция принадлежит Западу». Похоже, правительство «Сириза» пришло к власти, чтобы поставить это под сомнение.