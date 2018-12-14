Трамп приказал заплатить своим любовницам за молчание - экс-адвокат президента

Осужденный Коэн говорит, что был "слепо верен" президенту США.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании приказал своему тогдашнему адвокату Майклу Коэну заплатить его любовницам за молчание о связи с ним, потому что переживал за то, как это повлияет на выборы в случае огласки.

Об этом заявил адвокат в своем первом интервью после того, как его приговорили к трем годам заключения, передает ТСН.ua со ссылкой на ABC News.

"Я знал, что то, что я делаю, было неправильно", - отметил Коэн. "Я предстал перед миром и взял ответственность за свои действия", - добавил адвокат. На вопрос, знал ли президент, что тайком делать такие выплаты неправильно, Коэн ответил: "Конечно".

По его словам, его целью было "помочь Трампу и его кампании". Он говорит, что зол на себя за участие в этих договоренностях, но делал все это из-за "слепой верности" Трампу, на которую, как ему теперь кажется, он совсем не заслуживает.

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В подтверждение своих слов, Коэн отметил, что в организации Трампа не происходило ничего без его ведома.

"Он приказал мне выплатить деньги, он приказал мне участвовать в этих вопросах", - отмечает адвокат. Коэн подчеркнул, что у следствия есть достаточное количество доказательств, подтверждающих правдивость его слов, поэтому у людей есть все причины верить именно ему, а не Трампу.

"Я знаю правду. Другие знают правду. И вот истина: люди Соединенных Штатов Америки, люди всего мира не верят тому, что он говорит". Коэн добавил, что ему грустно от того, что он взял на себя ответственность за "грязные поступки" Трампа.

29 ноября бывший адвокат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний в Конгрессе по проекту строительства небоскреба Trump Tower в Москве. По словам Коэна, два года назад он рассказал конгрессменам, которые исследовали возможное российское вмешательство в выборы в США, проект в столице РФ был свернут в январе 2016 года, тогда как в действительности это произошло только в июне – когда Трамп уже был единственным претендентом на роль кандидата от республиканцев.

Его также обвиняют в том, что он заплатил за молчание об отношениях любовницам Трампа - порнозвезде Сторми Дэниэлс и модели Playboy Карен Макдугал. Неразглашение такой информации могло повлиять на результаты выборов, а следовательно выплаты женщинам являются нарушением финансирования избирательной кампании. Якобы адвокат действовал по указанию самого Трампа. Демократическая партия США считает, что эти обвинения могут стать поводом для импичмента, однако соратники Трампа отвергают обвинения. Сам президент уверяет, что не волнуется из-за разговоров об импичменте и уверен, что люди его поддержат.