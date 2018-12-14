цей матеріал доступний українською

Рождество в тюрьме: в Рио-де-Жанейро заключенные украсили камеры к празднику (фото, видео)

11:17, 14 декабря 2018
Мир
228 0

В Рио-де-Жанейро заключенные собственноручно украсили камеры и коридоры тюрьмы, сообщает ТСН.

Декор мастерили из подручных материалов - крышечек и пищевой фольги. Разноцветными стали решетки, над кроватями появились красные занавески.

В тюрьме также устроили конкурс для лучших декораторов к Рождеству.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рождество#тюрьма#Рио-де-Жанейро