Рождество в тюрьме: в Рио-де-Жанейро заключенные украсили камеры к празднику (фото, видео)
11:17, 14 декабря 2018Мир
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В тюрьме определяли лучших декораторов.
В Рио-де-Жанейро заключенные собственноручно украсили камеры и коридоры тюрьмы, сообщает ТСН.
Декор мастерили из подручных материалов - крышечек и пищевой фольги. Разноцветными стали решетки, над кроватями появились красные занавески.
В тюрьме также устроили конкурс для лучших декораторов к Рождеству.
Рождественское настроение в тюрьме: в Рио-де-Жанейро заключенные украсили камеры и коридоры
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