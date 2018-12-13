Во время последних протестов в Париже был нанесен ущерб на 10 миллионов евро

Больше всего пострадала площадь Шарля де Голля и прилегающие к ней улицы.

Демонстрации так называемых "желтых жилетов" в Париже в минувшую субботу нанесли французской столице убытков почти на 10 млн евро.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные мэрии Парижа.

Как отмечается, больше всего пострадала площадь Шарля де Голля и прилегающие к ней улицы.

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Стоимость восстановления поврежденного имущества превысила убытки, причиненные во время протестов 1 декабря, когда власть оценила потери в 3-4 млн евро.

Напомним, 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тысяч человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций - арестовали. Протесты "желтых жилетов" во Франции продолжаются с 17 ноября.