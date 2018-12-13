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Во время последних протестов в Париже был нанесен ущерб на 10 миллионов евро

17:05, 13 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные мэрии Парижа.

Как отмечается, больше всего пострадала площадь Шарля де Голля и прилегающие к ней улицы.

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Стоимость восстановления поврежденного имущества превысила убытки, причиненные во время протестов 1 декабря, когда власть оценила потери в 3-4 млн евро.

Напомним, 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тысяч человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций - арестовали. Протесты "желтых жилетов" во Франции продолжаются с 17 ноября.

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Новость в сюжете: Протесты "желтых жилетов" во Франции
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