Мэй заявила, что не возглавит консерваторов на следующих выборах

В среду правящая Консервативная партия будет голосовать относительно недоверия Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в обращении депутатов-консерваторов, что "не возглавит партию на следующих выборах".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC. Об этом заявил парламентарий, принимавший участие во встрече с премьером.

В среду правящая Консервативная партия будет голосовать по недоверию Мэй. Голосование начинается в 20:00 по Киеву, результаты ожидают в 23:00.

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Объявление недоверия лидеру правящей партии автоматически означает и объявление недоверия главе правительства. Многие участники голосования выразили свою поддержку Мэй перед голосованием.

Собеседник отметил, что премьер-министр дала понять, что намерена остаться на посту до 2022 года.