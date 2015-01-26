Президентскую резиденцию во Львове продадут на аукционе

Львовский областной совет решил продать здание государственной резиденции по улице Глинки, 12, с аукциона 26 февраля.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского облсовета.

Как отметили в пресс-службе, начальная стоимость продажи объекта площадью 489,9 кв. метров составляет 28,932 млн грн. Конечный срок приема заявлений на участие в аукционе - 20 февраля 2015 года.

Объект состоит из здания и сооружений, расположенных в одном из элитных районов Львова, и прилегает к парку Богдана Хмельницкого и управления СБУ во Львовской области.

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"Резиденция находится на балансе облсовета. Ежегодно на содержание здания из бюджета Львовской области выделяли ориентировочно 150-170 тыс. грн, однако по назначению резиденция фактически не используется. Поэтому Львовский облсовет, на балансе которого находится резиденция, намерен продать ее на аукционе", - информирует пресс-служба.

«Областной совет не ставит никаких ограничений по поводу дальнейшего использования этого здания», - отметил начальник управления имуществом совместной собственности Львовского облсовета Николай Бандра.

В свою очередь председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и коммунальной собственности Львовского областного совета Ярослав Качмарик выразил надежду, что дальнейшее целевое использование этого здания не будет противоречить развитию города, мешать интересам окружающих улиц и людей, проживающих на прилегающих территориях.

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Качмарик отметил, что средства, вырученные от продажи объекта, будут направлены на формирование бюджета развития в Львовской области, а часть ресурсов уже прописана на энергосбережение в бюджетной сфере.

Справка УНИАН. Дом по ул. Глинки предназначен для временного проживания первых лиц Украины и других государств, членов официальных делегаций, которые находятся с визитом в Львовской области.