Премьер Греции призвал отказаться от системы "все включено" в отелях

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал отказаться от отелей системы «все включено» на курортах страны, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail. Он назвал принцип all inclusive, при котором туристы не покидают территории гостиницы, угрозой для малого бизнеса.

Ципрас выразил уверенность, что туристической индустрии необходимо вернуться ближе к классической модели монетизации, когда зарабатывают как отельеры, так и местные рестораны, кафе, бары, магазины и развлекательные объекты.

Глава правительства обещал «обуздать» вектор развития индустрии гостеприимства, который был типичен для Греции в последние десятилетия. Ципрас подчеркнул, что речь не идет о полном запрете отелей формата «все включено», однако при этом он будет настаивать на постепенном переходе к другому типу туризма. Для начала гостиницы, работающие по данной системе, столкнутся с повышением НДС.

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«Мы не хотим дальнейшего развития текущей агрессивной модели интенсивной эксплуатации туризма», — сказал Ципрас.

Как отмечает издание, туристический сектор ежегодно приносит греческой экономике до двух миллиардов евро.

Алексис Ципрас — греческий политик левых взглядов, председатель партии «Синаспизмос» и лидер Коалиции радикальных левых (СИРИЗА). Стал премьер-министром Греции 26 января 2015 года.