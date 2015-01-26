Трамп решил побороться за пост президента США

О своем намерении Трамп заявил на собрании членов Республиканской партии в штате Айова в воскресенье, 25 января, передает CBS News.

"Я всерьез подумываю о том, чтобы баллотироваться на пост президента, поскольку мне эта должность по плечу", - заявил Трамп.

Читайте такжеСорос назвал Россию мафиозным государством

По его словам, других достойных кандидатов от республиканцев он не видит. Так, Митт Ромни уже выдвигался и проиграл Бараку Обаме в 2012 году. А тогда, считает миллиардер, победить на выборах можно было легко, пишет LB.ua.

Говоря о Джебе Буше, губернаторе Флоридыи брате 43-его президента США Джорджа Буша-младшего, Трамп отметил: "Последнее, что нам нужно, - это еще один Буш".

Миллиардер раскритиковал Джеба Буша за позицию по вопросу образования и слова о мигрантах, которые прибывают в США якобы из "проявлений любви".

Перед началом президентских гонок 2008 и 2012 года Трамп заявлял, что планирует участвовать в президентских выборах, но позже отказывался от своих слов.