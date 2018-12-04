Британия имеет возможность отказаться от Brexit - советник суда ЕС

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Великобритания может остановить Brexit в одностороннем порядке.

Об этом говорится в заявлении советника Европейского суда в Люксембурге, высшего судебного органа ЕС, передает "Радио Свобода". По словам Мануэля Кампоса Санчеса-Бордоны, 50-я статья Лиссабонского договора должна позволять одной из сторон отказаться от уже начатого процесса выхода из ЕС.

Пожелания советника суда ЕС не является обязательным к выполнению, однако в большинстве случаев суд принимает их во внимание при вынесении окончательных вердиктов. Санчес-Бордона является одним из 11 таких советников.

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Заявление стало реакцией на ходатайство группы шотландских политиков. Они попросили суд в Люксембурге объяснить, есть ли у Британии право отозвать свое решение оставить Евросоюз без согласия других 27 государств ЕС.

Как известно, ранее страны ЕС приняли соглашение с Британией о Brexit.