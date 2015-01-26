Вице-премьер РФ похвастался стратегическими ракетами: США не смогут справиться

В этом уверен вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Ни нынешняя, ни даже перспективная американская противоракетная оборона не способна будет остановить или поставить под сомнение российский ракетный стратегический потенциал", - заявил Рогозин в эфире программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1.

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При этом вице-премьер отказался уточнить какие-либо технические характеристики российских стратегических ракет.