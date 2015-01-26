Нарышкин рассказал, при каких условиях Россия освободит Савченко

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин по итогам встречи с главой ПАСЕ Анн Брассер, передает ТАСС.

"Что касается гражданки Украины Савченко, вы знаете, что она подозревается в соучастии в совершении тяжкого преступления - убийстве двух российских журналистов. И только следствие и суд могут установить вину, если вина не будет доказана, она будет освобождена", - заявил Нарышкин.

При этом Нарышкин обратил внимание на то, что преступление, в котором обвиняется Савченко, было совершено за несколько месяцев до парламентских выборов на Украине.

"Это значит, что одна из политических партий - БЮТ - сознательно включила в свой избирательный список лицо, подозреваемое в тяжелейшем преступлении", - отметил спикер Госдумы.

В свою очередь Брассер заявила, что власти России должны просить снять дипломатическую неприкосновенность с Савченко, которая является членом делегации ПАСЕ от Украины.

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"Савченко не может присутствовать на сессии, поскольку находится в заключении в РФ. Наша процедура Совета Европы предусматривает, что, если член одной из делегаций лишен свободы, то власти той страны, где находится этот человек, должны попросить снять с него неприкосновенность", - заявила Брассер.

При этом она не уточнила, кому именно - ПАСЕ или украинским властям - необходимо направить соответствующий запрос.

Ранее Брассер уже обращалась к Нарышкину с призывом поспособствовать "скорейшему освобождению" Савченко.