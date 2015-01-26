Нарышкин рассказал, при каких условиях Россия освободит Савченко
Украинская летчица, нардеп, член делегации ПАСЕ от Украины Надежда Савченко будет освобождена, только если суд не установит ее вину.
Об этом заявил спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин по итогам встречи с главой ПАСЕ Анн Брассер, передает ТАСС.
"Что касается гражданки Украины Савченко, вы знаете, что она подозревается в соучастии в совершении тяжкого преступления - убийстве двух российских журналистов. И только следствие и суд могут установить вину, если вина не будет доказана, она будет освобождена", - заявил Нарышкин.
При этом Нарышкин обратил внимание на то, что преступление, в котором обвиняется Савченко, было совершено за несколько месяцев до парламентских выборов на Украине.
"Это значит, что одна из политических партий - БЮТ - сознательно включила в свой избирательный список лицо, подозреваемое в тяжелейшем преступлении", - отметил спикер Госдумы.
В свою очередь Брассер заявила, что власти России должны просить снять дипломатическую неприкосновенность с Савченко, которая является членом делегации ПАСЕ от Украины.
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"Савченко не может присутствовать на сессии, поскольку находится в заключении в РФ. Наша процедура Совета Европы предусматривает, что, если член одной из делегаций лишен свободы, то власти той страны, где находится этот человек, должны попросить снять с него неприкосновенность", - заявила Брассер.
При этом она не уточнила, кому именно - ПАСЕ или украинским властям - необходимо направить соответствующий запрос.
Ранее Брассер уже обращалась к Нарышкину с призывом поспособствовать "скорейшему освобождению" Савченко.