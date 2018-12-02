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Британия заподозрила российских журналистов в шпионаже

16:48, 02 декабря 2018
Мир
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Журналист "Первого канала" Тимур Сиразиев на фоне секретного объекта / cкриншот Daily Mail

Министерство обороны Великобритании заподозрило журналистов Российской Федерации в шпионаже после того, как они пытались проникнуть на одну из военных баз страны.

Об этом сообщает Daily Mail.

По их данным, 21 ноября камеры видеонаблюдения военной базы в графстве Беркшир сняли журналиста "Первого канала" Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова в районе штаб-квартиры 77-й бригады вооруженных сил Великобритании, которая занимается вопросами кибербезопасности. Сообщается, что российские журналисты из своего автомобиля вели видеосъемку.

cкриншот Daily Mail

Силовики незамедлительно проинформировали министра обороны Гэвина Уильямсона, после чего началось расследование инцидента.

Военным разослали фото российского журналиста и предупредили о необходимости избегать разговоров и любого взаимодействия с ним, а также немедленно сообщать полиции о его появлении возле военных объектов.

cкриншот Daily Mail

Следует отметить, что 77-й бригада занимается кибербезопасностью, борьбой с террористической пропагандой в интернете, психологическими операциями, а также работой в социальных сетях. После съемок в эфире телеканала был показан сюжет о британской "фабрике троллей", в которой фигурировала эта бригада.

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Теги: #Россия#СМИ#Великобритания#шпионаж