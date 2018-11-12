Информацию о российском шпионе Австрия узнала от британской разведки - СМИ

Власти Австрии официально заявляли, что получили сведения о шпионе от разведки "дружественного государства".

Информацию об австрийском полковнике, работающем на российскую разведку, передали Австрии британские спецслужбы.

Как пишет издание Kleine Zeitung, Великобритания раскрыла сведения о российском шпионе по политическим мотивам.

Власти Австрии официально заявляли, что получили сведения о шпионе от разведки "дружественного государства". Ранее в СМИ высказывались предположения, что это была Германия.

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Издание также отмечает, что такой шаг со стороны Британии является интересным точки зрения противостояния между британской и российской разведкой на фоне недавнего отравления экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля. При том, что Австрия "тормозит" санкции против Москвы, а также – в отличие от многих европейских союзников – отказалась высылать российских дипломатов в ответ на отравление в английском Солсбери.

Как сообщзал УНИАН, 9 ноября австрийские спецслужбы задержали полковника армии страны по подозрению в шпионаже в пользу России на протяжении 20 лет.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах.