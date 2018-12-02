США меняют правила получения виз, дающих право на работу

Ежегодно разыгрывается 65 тыс. таких виз, дающих право на работу в США.

Министерство внутренней безопасности США объявило о новых правилах предоставления виз типа H-1B. Это уменьшит возможности американских компаний по привлечению сотрудников из-за рубежа. Читайте такжеСША намерены проверять страницы в соцсетях всех претендентов на визы

В частности, согласно новым правилам, получатели этих виз должны обладать высокой квалификацией и уровнем образования, как минимум, на уровне бакалавриата, передает Голос Америки.

Новая система предусматривает, что компании, намеренные приглашать сотрудников из-за границы, должны заранее зарегистрироваться в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS).

Визы H-1B разыгрываются в лотерее, которая проходит в апреле. Ежегодно выдается 65 тыс. таких виз, еще дополнительно 2 тыс. могут быть предоставлены иностранцам с научными степенями.

Министерство внутренней безопасности сообщило, что намерено уменьшить влияние элемента случайности на процесс выдачи виз, более тщательно проводить отбор претендентов и увеличить число получателей виз, получивших научные степени в американских университетах.