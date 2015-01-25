В Венесуэле прошел "марш пустых кастрюль"

Тысячи венесуэльцев присоединились к оппозиционному маршу в Каракасе, выступив против политики правительства по борьбе с экономическим кризисом в стране, сообщает BBC.

Многие били в пустые кастрюли, символизируя нехватку основных продуктов питания.

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Полиция блокировала доступ демонстрантов в центр города, но масштабных столкновений не было.

Оппозиционный политик Мария Корино Мачадо заявила, что президент Николас Мадуро "должен уйти сейчас, чтобы венесуэльский народ мог снова объединиться".