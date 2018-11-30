Над Кремлем снова появились военные вертолеты, перевозящие людей в сетке (фото, видео)

На кадрах видно, как вертолеты кружат над центром столицы и готовятся к посадке около Кремлевской стены.

Еще один этап осенних учений Федеральной службы охраны прошел сегодня в центре Москвы - там снова летали вертолеты.

Часть учений ФСО проходили на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади, передают росСМИ.

Над Кремлем снова пролетел вертолет с людьми на подвешенной платформе. Об этих учениях ФСО уже объявила заранее, пишет "Говорит Москва" в Telegram.

22 ноября СМИ сообщали, что в Москве с территории Кремля взлетели два вертолета Ми-8, которые потом полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.

Один из вертолетов тянул сетку, в которой находились три фигуры, напоминающие людей.

Затем очевидцы опубликовали видео, на котором четко видно, как в этой сетке движутся люди.