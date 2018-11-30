Над Кремлем снова появились военные вертолеты, перевозящие людей в сетке (фото, видео)
14:04, 30 ноября 2018Мир
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На кадрах видно, как вертолеты кружат над центром столицы и готовятся к посадке около Кремлевской стены.
Над Кремлем снова летают вертолеты / фото Говорит Москва
Еще один этап осенних учений Федеральной службы охраны прошел сегодня в центре Москвы - там снова летали вертолеты.
Часть учений ФСО проходили на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади, передают росСМИ.
Над Кремлем снова пролетел вертолет с людьми на подвешенной платформе. Об этих учениях ФСО уже объявила заранее, пишет "Говорит Москва" в Telegram.
22 ноября СМИ сообщали, что в Москве с территории Кремля взлетели два вертолета Ми-8, которые потом полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.
Один из вертолетов тянул сетку, в которой находились три фигуры, напоминающие людей.
Затем очевидцы опубликовали видео, на котором четко видно, как в этой сетке движутся люди.
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