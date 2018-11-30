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Над Кремлем снова появились военные вертолеты, перевозящие людей в сетке (фото, видео)

14:04, 30 ноября 2018
Мир
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Над Кремлем снова летают вертолеты / фото Говорит Москва

Часть учений ФСО проходили на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади, передают росСМИ.

Над Кремлем снова пролетел вертолет с людьми на подвешенной платформе. Об этих учениях ФСО уже объявила заранее, пишет "Говорит Москва" в Telegram.

22 ноября СМИ сообщали, что в Москве с территории Кремля взлетели два вертолета Ми-8, которые потом полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.

Один из вертолетов тянул сетку, в которой находились три фигуры, напоминающие людей.

Затем очевидцы опубликовали видео, на котором четко видно, как в этой сетке движутся люди.

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Теги: #Кремль#вертолеты