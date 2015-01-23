Короля Саудовской Аравии похоронили в безымянной могиле - СМИ

Правителя пронесли к месту захоронения в обычном белом саване и похоронили в безымянной могиле, сообщает Новое время со ссылкой на Al Arabiya.

Короля Саудовской Аравии Абдуллу был погребен в простом белом плаще в безымянной могиле в пятницу на кладбище в Эр-Рияде, где покоятся многие граждане.

Его правонаследник, король Салман бин Абдул-Азиз, распорядился о заочной заупокойной молитве, которая должна состояться в мечетях по всему королевству.

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Дневную молитву перед церемонией захоронения посетили мусульманские лидеры, саудовские принцы. В частности, присутствовали эмиры Кувейта и Катара Сабах Ахмед Джабер Сабах и Тамим бин Хамад Аль Тани, а также король Бахрейна Хамад ибн Иса Халифа.

Тело Абдуллы было привезено в мечеть в обычной скорой помощи.

После молитвы его пронесли на укрытых ковром носилках через толпу, затем мужчины-родственники отнесли покойного короля на кладбище.

Напомним, накануне государственный телеканал Sky News Arabya сообщил, что на 91-м году жизни скончался король Саудовской Аравии Абдулла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.