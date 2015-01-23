Коалиция нанесла 25 авиаударов по позициям "Исламского государства"

16:00, 23 января 2015
Мир
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США в коалиции с союзниками нанесли 25 авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии, передает Reuters.  

REUTERS

Отмечается, что в Сирии нанесено 12 авиаударов. Кроме того, 8 авиаударов пришлись на иракский город Мосул.  

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21 января международная коалиция во главе с США нанесла 23 авиаудара по позициям "Исламского государства" в Сирии и Ираке, пишет Росбалт.

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