Коалиция нанесла 25 авиаударов по позициям "Исламского государства"

Отмечается, что в Сирии нанесено 12 авиаударов. Кроме того, 8 авиаударов пришлись на иракский город Мосул.

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21 января международная коалиция во главе с США нанесла 23 авиаудара по позициям "Исламского государства" в Сирии и Ираке, пишет Росбалт.