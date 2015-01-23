Исламисты обнародовали новое видео с заложниками из Японии

Об этом, со ссылкой на многочисленные источники в японском МИД, сообщила телекомпания Nippon Television Network, передает РИА "Новости".

Ранее телекомпания передала информацию о том, что "Исламское государство" обнародовало новое заявление с угрозами в адрес двух японских заложников после истечения срока ультиматума.

Читайте такжеКурды отбили у боевиков ИГ ключевую высоту близ сирийского КобаниВ заявлении говорилось, что "премьер-министр Японии продолжает обманывать, а японский народ ничего не сделал; Бойцы "Исламского государства" сделают то, что обещали". В ролике был также изображен обратный отсчет.