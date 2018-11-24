цей матеріал доступний українською

РФ представляет "намного большую угрозу" для нацбезопасности Великобритании, чем ИГ и "Аль-Каида" – глава генштаба

12:17, 24 ноября 2018
Мир
228 0
Иллюстрация / REUTERS

Россия представляет "намного большую угрозу" для национальной безопасности Великобритании, нежели террористические организации "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида".

Об этом глава Генштаба британской армии Марк Карлтон-Смит заявил в интервью британской газете The Telegraph, сообщает Deutsche Welle.

"Россия продемонстрировала, что готова применять военную силу для обеспечения безопасности и расширения своих национальных интересов. Россияне пытаются использовать уязвимые и слабые места, где бы они их ни обнаруживали", - указал британский генерал.

Читайте такжеБритания готова улучшить отношения с Россией, если та прекратит враждебные действия

Помимо создания обычной военной угрозы, Москва непрестанно осуществляет попытки подорвать Запад, развивая боевые возможности в нетрадиционных сферах: в киберпространстве, в космосе и под водой, подчеркнул он.

По словам генерала, Великобритания и ее союзники не могут быть спокойными ввиду исходящей от РФ угрозы и оставлять ее без ответа, в особенности после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Карлтон-Смит считает, что главным ответом Запада России является дальнейшее укрепление потенциала и согласованности действий НАТО.

При этом он высказался против идеи создания единой армии Евросоюза, подчеркнув, что не поддержит любую инициативу, которая снизит военную эффективность НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #отравление Скрипаля#Россия и Британия