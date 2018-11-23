Давка в погоне за бешеными скидками: "Черная пятница" проходит в США (видео)

Покупатели занимали очередь еще с ночи или вообще за несколько дней.

Длиннющие очереди с рассвета - так в США ежегодно начинается Черная пятница. Чтобы первыми ухватить товар со скидками, люди выстраиваются перед торговыми центрами еще за несколько часов до открытия. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

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Это самая холодная Черная пятница в Нью-Йорке за последние 100 лет, но людей это не останавливает, они сидят под магазинами с самого утра, на морозе в 6 градусов, чтобы сэкономить несколько сотен долларов.

Самый популярный товар среди электроники из года в год - телевизоры. Скидки на них достигают до 200 долларов.

В центре Нью-Йорка сотни людей собрались под дверью "Мейсиз" - это торговый центр, который собрал в себе крупнейшие бренды мира. Сюда приходят не те, кто хочет сэкономить, а те, кому нужно оправдание, чтобы потратить больше - так сами и говорят. В одной толпе - туристы из Эквадора, мигранты из Пакистана и местные. За 10 минут наступит шопинг года.

Пять часов и вот дверь наконец открывается и сейчас вся эта толпа забежит внутрь. Забежит - громко сказано. Давка здесь, как в метро в час пик.

Скидки по 20, 40, 60 процентов в восьмиэтажном гиганте - на все. Быстро меряют, пока не разобрали, сразу практическое, но засматриваются совсем на другое.

Не всем Черная пятница одинаково интересна. Мужские отделы полупустые. Зато чрезвычайно много мужчин возле косметических витрин. Одного мы встречаем уже на выходе. Накупил подарков подруге на 600 долларов:

Технологии берут свое - в этом году, по прогнозам, 60% американцев, которые поведутся на скидки Черной пятницы, будут покупать товары через Интернет. И потратят на покупки больше трех миллиардов долларов.