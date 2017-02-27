Черногория хочет арестовать агента российского ГРУ за участие в путче

Черногория хочет арестовать бывшего российского дипломата и агента российского ГРУ Эдуарда Шишмакова по подозрению в организации неудачной попытки свержения прозападного правительства Черногории, пишет The Times.

"Эдуард Шишмаков, 46-летний капитан российского флота, который был разоблачен как агент военной разведки ГРУ, обвиняемый в том, что создал сеть из бывших офицеров Черногории и соседней Сербии для подготовки переворота в октябре прошлого года", – говорится в сообщении.

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В Черногории считают, что единственным мотивом переворота было предотвратить вступление Черногории в НАТО. Кроме того, в деле о путче фигурирует также третий российский шпион, который, как считается, работает на ФСБ, однако его личность не известна.

Напомним, британскими и американскими спецслужбами "собраны доказательства" причастности России "на высоком уровне" к заговору относительно переворота в Черногории.

"Мы говорим о заговоре с целью подрыва деятельности или захвата правительства. Трудно представить, что это обошлось без процесса получения соответствующего одобрения", - цитируют СМИ одного из анонимных источников из числа официальных представителей.