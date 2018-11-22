Россия обиделась на США из-за того, что её кандидат на должность президента Интерпола "пролетел"

В МИД РФ заявили, что их кандидата дискредитировало "давление и клевета" США.

В МИД РФ заявляют, что США провели кампанию «дезинформации и клеветы» против российского кандидата на должность президента Интерпола.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Предвыборный период сопровождался беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы. Она, к сожалению, была развернута с подачи США против кандидата от России», - убеждена Захарова.

«В антироссийском угаре Вашингтон даже отошел от своих принципиальных подходов о неразглашении предпочтений на выборах в международной организации и задействовал внешнеполитическое ведомство, открыто встал на путь недопущения избрания российского представителя», - заявила она.

Читайте такжеПроиграл битву за Интерпол из-за фото: политолог назвал ключевую ошибку российского кандидата

По словам Захаровой, «имело место грубое вмешательство во внутренние дела международной организации, что наносит ущерб репутации и авторитету Интерпола».

Как сообщал УНИАН, 21 ноября на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола президентом организации был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Ранее «фаворитом» на выборах называли генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006-го по 2011 год был заместителем начальника национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году Прокопчук стал вице-президентом Интерпола.

19 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания россиянина на должность руководителя организации.