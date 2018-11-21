Россия не у дел: Интерпол избрал нового главу

Новым президентом Интерпола стал южнокореец Ким Чон Ян.

Исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чон Ян избран новым главой Интерпола.

Об этом организация сообщила в среду на официальной странице в Twitter.

"Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола на двухлетний срок", - говорится в сообщении.

Выборы состоялись на 87-й Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября в Дубае начала работу 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, где, среди других вопросов, продолжаются консультации относительно кандидатуры нового главы Интерпола.

"Фаворитом" на выборах нового главы Интерпола называли генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году Прокопчук стал вице-президентом Интерпола.

Переизбрать председателя международной организации уголовной полиции Интерпол должны после того, как в конце сентября исчез глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй, который впоследствии появился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в Интерполе в случае избрания на должность руководителя организации представителя России.

Напомним, Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Устав Интерпола строго запрещает заниматься вмешательством или деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера.