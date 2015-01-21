При содействии РФ у сепаратистов возникла более мощная армия, чем у некоторых европейских государств - Пауэр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Каждую неделю у сепаратистов возникают мощные вооруженные силы по сравнению с целым рядом европейских государств", - рассказала Пауэр, отметив, что количество оружия в руках сепаратистов постоянно растет.

При этом она отметила, что Россия готовится отправить очередную так называемую "гуманитарную" колонну для поставки оружия сепаратистам. "Если посмотреть на опыт предыдущих колонн, то конечно, как и раньше, не будет возможности проверить содержимое груза ни у представителей ОБСЕ, ни у представителей Украины эти конвои... Если это действительно, гуманитарная помощь, то почему ее прячут?", - отметила американский посол.

Кроме того, она считает, что текущая ситуация является опасной, потому что сепаратисты по-прежнему запугивают и угрожают независимым наблюдателям, размещенным на востоке Украины от ОБСЕ.

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Пауэр прямо обвиняет Россию в нарушении обязательств в соответствии урегулирования ситуации на основе Минских договоренностей. "На словах Россия обещает мир, а на деле - ведет войну. Неоднократно президент Путин протягивал одной рукой оливковую ветвь, а другой рукой отправлял ракеты, грады и танки", - сказала Пауэр.

В этой связи она подчеркивает, что действия России напрямую способствуют возникновению гуманитарного кризиса. "С каждым проходящим днем большее количество гражданских лиц калечат и убивают", - отметила Пауэр.