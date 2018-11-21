Система, размещенная на "Газелях", способна оказывать мощное "акустическое давление" и создавать световой поток, способный ослепить человека.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) закупила лазерные излучатели для разгона митингов.

Об этом сообщает ресурс "Открытые медиа".

Всего закуплено два автомобиля на сумму 65,2 млн рублей (свыше 867 тысяч евро), оснащенных системой комплексного нелетального воздействия (СКВН) на правонарушителей. По их данным, система состоит из лазерных излучателей, размещенных на микроавтобусах "Газель".

Отмечается, что установки оказывают "акустическое давление", по мощности сопоставимое с тем, которое возникает при взлете реактивного самолета или ракеты. Кроме того, изучаемый ими световой поток способен оказать ослепляющее воздействие.

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Как сообщал УНИАН, глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль политика Алексея Навального в ответ на опубликованные Фондом борьбы с коррупцией данные о нарушениях ведомства при закупках. Глава Росгвардии пообещал сделать из него "сочную отбивную". В Кремле не сочли это угрозой физической расправы.

По сообщениям СМИ, в августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Навальным, опубликовал расследование о том, что продукты для Росгвардии якобы закупаются по завышенным ценам у единственного поставщика, который может быть связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым.