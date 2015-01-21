В Швеции появился еще один свидетель, который видел возможную подлодку РФ возле Стокгольма

Судовой механик Робин Кламет, который работает в небольшом порту на Стокгольмском архипелаге, заявил, что едва не столкнулся в море с подводной лодкой длиной 20 метров, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Dagens Nyheter.

Кламет рассказал, что отремонтировал мотор лодки и вывел его в море для испытаний, но тут заметил подводное судно.

Неизвестно, на какое именно расстояние он приблизился к субмарине, но Кламет сказал, что столкнулся бы с ней, если бы не заглушил мотор своей лодки, а также - что увидел над ватерлинией часть башни подводной лодки.

"Нос судна рассекал воду, оно шло со скоростью около трех узлов", - заявил он.

Читайте такжеШвеция готова применить оружие в случае обнаружения неизвестной подводной лодки

Кламет видел подводную лодку 31 октября, примерно на три часа раньше, чем отставной офицер ВМС Свен-Олоф Квиман, из-за фото которого Швеция проводила вторую военную операцию по поиску неизвестной субмарины в октябре прошлого года.

Как сообщалось, руководитель пресс-службы шведских Вооруженных сил Филипп Симон подтвердил информацию СМИ о том, что Швеция проводила вторую операцию по поиску субмарины через неделю после официальных сообщений о первой операции.

Напомним, с 17 по 21 октября Швеция осуществляла в Балтийском море операцию по поиску подводной лодки, которая, вероятно, принадлежала России. Позже в Минобороны Швеции подтвердили наличие в ее водах небольшой субмарины.

18 декабря на шведских островах Форе и Готланд были найдены российские сигнальные патроны.