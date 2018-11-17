В Норвегии проходят многотысячные протесты против ограничений на аборты

Норвежцы считают, что новый закон об абортах ограничивает права женщин, поскольку они имеют право сами принимать решения.

Тысячи людей по всей Норвегии приняли участие в демонстрациях против ограничений на аборты.

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Об этом сообщает Европейская правда.

Когда христианские демократы начали переговоры с оппозиционной Партией труда, чтобы устранить консервативное правительство страны премьер Эрна Солберг предложила обсудить вопрос ограничений на аборты.

Этот аргумент помог в убеждении христианских демократов проголосовать о присоединении к правящей коалиции. Это позволит Солберг удержать большинство в парламенте до выборов 2021 года.

Христианские демократы выступают за ограничения на аборты, в частности, хотят запретить прерывать беременность после 12 недели за исключением случаев, когда речь идет о врожденных пороках или угрозе жизни.

В Осло демонстранты прошли шествием по центру города, держа плакаты "Мое тело – мое дело" и "Защитим аборты".

"Новый закон, который предлагается ограничивает права женщин. Думаю, женщина должна сама решать" - сказала одна из участниц акции.

Опросы показывают, что 68% норвежцев не поддерживают изменение законодательства об абортах, за изменения лишь 16%.

С 1978 года в Норвегии разрешены аборты после 12 недели беременности за разрешением двух врачей. При этом и их решение может быть оспорено.