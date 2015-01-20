Россияне стали чаще путешествовать по стране

18:21, 20 января 2015
Мир
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Туризм в России в 2014 году во многом переориентировался с выездного на внутренний, рост за прошлый год составил 30-40%.

туристы / chaspik.spb.ru

Об этом сообщил РИА Новости глава агентства Олег Сафонов.

По его мнению, это связано с финансовой конъюнктурой и соотношением курсов национальной валюты к доллару и евро.

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"Рост внутреннего туризма в России, по нашим оценкам, составил от 30 до 40%", — сообщил глава Ростуризма в Ялте на открытии туристического бизнес-форума.

"Объяснение понятно — путешествия для наших граждан стали более дорогими. Приходится далеко лететь, а цены номинированы в долларах, то естественно цена значительно возросла", — сказал Сафонов.

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