Российский политолог назвал "Левиафан" идеологическим обоснованием геноцида россиян

Об этом заявил политолог, члена Общественной палаты Сергей Марков в прямом эфире радиостанции Говорит Москва.

"В фильме показано, что жизнь русских настолько ужасна, что, получается, и отобрать её не такой уж большой грех. То есть, по сути, фильм производит расчеловечевание русских и тем самым является идеологическим обоснованием геноцида русского народа. Я бы на месте Звягинцева этот фильм с проката снял, пришёл на Красную площадь, встал на колени и попросил прощения у русского народа", - сказал Марков.

Также Марков провёл параллель между отношением Запада к картине и к ситуации на Донбассе.

Читайте такжеВ России требуют лишить зарплаты режиссера, игравшего в "Левиафане"«Это реакция не на "Левиафан", а реакция на агрессию против России, которую проводят спецслужбы США, заставляют убивать людей в Донбассе, заставляют вводить санкции. Кроме того, это реакция на ту пятую колонну, которая поливает грязью Россию. Я негативно оцениваю этот фильм. Я считаю, что этот фильм - "заказуха" кинофестивальная, чтобы получить призы. Чем мне больше всего фильм не понравился? Всегда есть что-то хорошее, а в этом фильме нет никакой надежды, побеждает зло», - сказал политолог.

«Левиафан» ещё не вышел в широкий прокат, однако копия скандального фильма утекла в интернет, и уже вторую неделю не стихают дебаты вокруг этой картины.

Накануне Андрей Звягинцев получил очередной международный трофей. Кинокритики Лондона назвали «Левиафан» лучшим иностранным фильмом.

До этого лента получила множество других престижных наград, включая «Золотой глобус», и в феврале будет бороться за премию «Оскар».