Более половины россиян положительно относятся к Сталину – опрос

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Левада-центра".

В частности, на вопрос "Как вы считаете, какую роль сыграл в Сталин в жизни нашей страны?", 16% респондентов выбрали ответ "Безусловно положительную" и 36% – "Скорее положительную". таким образом, число опрошенных, выразивших положительное отношение к Сталину, составило 52%.

Читайте такжеРоссияне назвали обвал рубля более важным событием уходящего года, чем "Крымнаш"Примечательно, что "поддержка" Сталина выросла за последние годы: в декабре 2006 года положительно оценивали его роль на 10% меньше опрошенных.

Напомним, в декабре минувшего года в США опубликовали скандальную биографию Сталина, написанную на основе архивов КГБ.