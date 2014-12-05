В США опубликовали скандальную биографию Сталина, написанную на основе архивов КГБ

Об этом сообщает Новое Время.

Книга должна разрушить миф о восприятии Сталина как сына бедного сапожника, который полностью переосмыслил себя во время Октябрьской революции.

Автор биографии описывает вождя как хитрого, деспотического социопата с осторожным отношением к людям, но склонного к необдуманным решениям.

Основу десятилетнего расследования составили архивные документы внешней и внутренней советской разведки и КГБ.

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Стивен Коткин также отказывается от общепринятой подачи действий Сталина как результата его психологических особенностей.

По мнению автора, паранойя вождя была обусловлена политическим контекстом и без империалистического наследия царской России могла бы и не развиться.

Правление Сталина сопровождалось установлением диктаторского режима; нарушением прав и свобод человека, военными преступлениями и преступлениями против человечества, созданием системы массовых репрессий и ГУЛАГа; проведением геноцида украинского народа и депортацией народов в СССР и других странах, массовыми человеческими потерями.