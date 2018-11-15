Сын премьера Чехии из Крыма ездил к девушке в Кривой Рог - охранник

Стоит отметить, что есть основания сомневаться в достоверности этой истории.

Россиянин Петр Протопопов, которого сын чешского премьера Андрей Бабиш-младший обвинил в насильственном удержании в Крыму, рассказал, что во время пребывания на аннексированом полуострове прошлого года сын премьера познакомился с украинкой, а затем отправился за ней в Кривой Рог.

Об этом Протопопов рассказал в интервью изданию Novinky, пишет Европейская правда.

По его словам, Бабиш-младший осенью прошлого года дважды посещал оккупированый Крым. В Ялте Бабиш-младший познакомился с украинкой из Кривого Рога, которая работала на полуострове. Когда она вернулась домой к матери, Бабиш-младший захотел ее посетить.

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"Энди очень хотел за ней поехать, и я сказал ему: "Эй, приятель, Кривой Рог - это не земля обетованная, а Мордор - тюрьма, шахты, наркоманы. Но нет, он настаивал, что хочет туда поехать. Поэтому мы взяли машину и поехали", - рассказал Протопопов.

Стоит отметить, что есть основания сомневаться в достоверности этой истории. В частности, по словам Протопопова, Бабиш-младший въехал в Крым транзитом через Москву. Однако пересекая украинский пункт пропуска у них не было украинской въездной визы.

В Кривом Роге между Бабишем-младшим и Протопоповым возник конфликт, потому Протопопов уехал в Чехию, а через некоторое время решил забрать сына премьера с Украины.

"Я сел на самолет, прилетел в Киев, арендовал такси, взял Энди с его подругой и сказал, что кое-что произошло, и мы должны вернуться в Прагу. Поэтому мы снова сели в такси, поехали в Киев, и оттуда полетели в Вену", - рассказал Протопопов.

Он также категорически опроверг обвинения Бабиша-младшего, что удерживал его в Украине насильно.

"Я никогда не заставлял его против его воли, я никогда не делал с ним ничего плохого. И похитить в Россию? Не так легко проехать машиной против своей воли несколько пунктов таможенного контроля, а также за пределы Шенгенской системы. Почему я должен тащить его туда, когда легче отвезти его в Прагу? ", - заявил Протопопов.

"В течение двух с половиной лет я отдал ему свое время и это стоило мне много нервов. Но я не злюсь на него, потому что знаю, что он болен", - добавил он.

Сначала Бабиш отрицал слова сына, говоря, что тот душевнобольной. Но потом признал, что сын был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решили переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" во время запроса о получении гранта принадлежало его детям.