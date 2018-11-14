Чешский премьер признался, что его сын был в оккупированном Крыму

При этом он отрицает, что это было похищение.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что его сын Андрей был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешский портал lidovky.cz.

Чешский премьер заявил, что имеет достаточно доказательств. Он раскритиковал журналистов, которые сделали интервью с его сыном и заявил, что это было сделано намеренно.

Бабиш сказал, что информация о его сыне была тщательно подготовлена ​​и приурочена к национальному празднику 17 ноября, поскольку Бабиша-младшего журналисты посетили еще в середине октября.

Премьер заявил, что его сын был госпитализирован в июля 2015 года после того, как полиция нашла его на автомагистрали D1. "Его отвезли в психиатрическую больницу. Я тогда попросил перевести его в Национальный институт психического здоровья", - сказал он.

Там, по словам премьер-министра, его сын встретил врача Диту Протопопову. Бабиш-младший заявлял, что именно человек Протоповои похитил его и вывез в Крыму.

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Бабиш не объяснил, как его сын оказался в Крыму, ведь, вероятно, он попал туда с территории России, противоречит украинскому законодательству. Чешский премьер заявил, что расскажет подробнее в воскресенье вечером в одной из телевизионных программ.

Напомним, сын чешского премьера Андрей Бабиш-младший в интервью журналистам заявил: в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования. Сын премьера обратился в полицию и заявил, что его похитили.

Андрей Бабиш отрицает обвинения сына, заявляя, что тот душевнобольной и нуждается в присмотре.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решили переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" принадлежит его детям.