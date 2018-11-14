МИД советует украинцам воздержаться от поездок на южные территории Израиля

Украинцам, которые уже находятся в непосредственной близости от Сектора Газа, в случае объявления воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно укрыться в бомбоубежище.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от поездок на южные территории Израиля, которые подверглись ракетно-минометным обстрелам с палестинской территории.

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Об этом говорится в рекомендациях Департамента консульской службы МИД Украины в связи с обострением ситуации с безопасностью в отдельных районах Израиля.

«В связи с обострением израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля (города Сдерот, Нетивот) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных территорий и населенных пунктов», - говорится в сообщении.

«В случае объявления воздушной тревоги гражданам Украины, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, рекомендуется безотлагательно укрыться в бомбоубежище», - заявили в МИД.

В этой связи отмечается, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью, украинцам рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Государстве Израиль по телефону «горячей линии»: + 972 546-676-782, e-mail emb_il@mfa.gov.ua; или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщает Посольство Израиля в Украине в микроблоге Twitter, «террористы ХАМАС запустили более 400 ракет из Сектора Газа, направленных на гражданское население Израиля».