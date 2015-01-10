​Порошенко: решение о создании европейского канала антипропаганды может быть принято в мае

Об этом Петр Порошенко заявил на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Во время встречи в Киеве украинский президент подчеркнул важность практической реализации инициативы ряда стран Евросоюза и Украины о создании европейского русскоязычного канала в качестве источника объективной информации.

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Глава государства заявил, что решение о создании такого канала могло бы стать одним из практических результатов саммита Восточного партнерства в Риге.

Президент Украины поблагодарил Латвию за постоянную и настойчивую поддержку независимости и территориальной целостности Украины и выразил надежду на успешное проведение саммита Восточного партнерства, который запланирован в Риге в мае 2015 года.

В свою очередь, министр иностранных дел Латвии отметил, что его страна всегда "придерживалась и будет очень жестко стоять на позиции нерушимости границ и территориальной целостности Украины, а также не признает незаконную аннексию Крыма".

Эдгарс Ринкевичс отметил важность координации усилий европейской дипломатии для поддержки Украины и единства накануне Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Он сообщил, что в Евросоюзе ведется активная работа для понимания того, какая помощь нужна Украине и что необходимо для усиления конкурентоспособности экономики Украины.

Также Порошенко и Ринкевичс обсудили вопрос макрофинансовой помощи для Украины и дополнительные возможности для ее выделения со стороны ЕС.