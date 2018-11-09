Мэй попала в ДТП с премьером Бельгии

По данным СМИ, ранены двое полицейских, сопровождавших кортеж высокопоставленных чиновников.

Автомобильный кортеж премьера Великобритании Терезы Мэй попал в автомобильную аварию вместе с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем во время визита в страну.

Как информирует 24 канал со ссылкой на бельгийское издание Sudinfo, авария произошла утром 9 ноября на автодороге E42.

Читайте такжеМэй не хочет продлевать переходный период после Brexit

По данным издания, ранены двое полицейских, сопровождавших кортеж высокопоставленных чиновников.

ДТП произошло после совместной поездки премьер-министров к мемориалу Первой мировой войны в городе Монсе, что на юго-западе Бельгии.

Ни Тереза Мэй, ни Шарль Мишель, по данным СМИ, не пострадали. Полицейские с легкими ранениями были доставлены в больницу.

В полиции Бельгии уже успели заверить, что эта авария произошла вследствие несчастного случая, пишет издание Le Soir.