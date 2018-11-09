Bloomberg: Путин усиливает свою хватку в забытой войне против Украины

Москве требуются так называемые «выборы» на оккупированных частях Донбасса, чтобы воплотить там сценарий Приднестровья.

В то время, как мировые лидеры готовятся отметить столетие завершения войны, которая должна была положить конец всем войнам, на краю востока Европы растет напряжение.

Самопровозглашенные «республики» на украинском Донбассе собираются провести так называемые «выборы» в тот же день, когда в Париже будут праздновать конец Первой мировой войны. Боевики, которых поддерживает Россия, хотят легитимизировать свой контроль над Донецком и Луганском после четырех лет боев.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что США назвали эти так называемые «выборы» фальшивкой, а Россия – необходимостью. Билборды в Донецке призывают население «голосовать за Донбасс с русским сердцем». Людям обещают более достойную жизнь и пенсии в «мирной республике». Аналитик консалтинговой фирмы Teneo Intelligence Отилия Дханд убеждена, что эти «голосования» на оккупированных украинских территориях будут лишь «очередным шагом в том, что Россия делает на Донбассе».

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«Продолжается замена первого порядка сепаратистов группой политических кандидатов, которая желательна для управления территорией», - считает бельгийский эксперт.

Украина стала границей между российской властью и западным влиянием, которая пережила две революции за последние 14 лет. Но в новом мировом порядке Дональда Трампа и Владимира Путина о войне в Украине все больше забывают. Она становится замороженной и без мира на горизонте. А Россия усиливает свою зловещую хватку.

Издание напоминает, что война на Донбассе уже унесла жизни более чем 10 тысяч человек и стала помехой для желаний Украины присоединиться к ЕС и НАТО. Обстрелы происходят ежедневно. По меньшей мере 39 мирных жителей были убиты, а 166 – ранены только в этом году, о чем говорят данные ОБСЕ. Россия отвергла все призывы ввести в украинский регион миротворцев ООН, чтобы защитить границу между соседними странами. Хотя международные санкции против России в силе, Украина не была приоритетом для Трампа в его отношениях с Путиным. Оба лидера в эти выходные приедут в Париж, хотя не известно, будут ли они проводить какую-то встречу до саммита G20 в конце месяца. Что бы не произошло, Украина вряд ли будет приоритетом на повестке дня, превратившись в потерю в ходе изменения внешней политики Америки.

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Человек, который хочет стать лидером так называемой «ДНР» - это Денис Пушилин, который временно руководит боевиками при поддержке Кремля. В соседнем Луганске за власть борется Леонид Пасечник, который когда-то возглавлял департамент СБУ по борьбе против контрабанды, а теперь говорит об интеграции с Россией. Пушилин заменил главу российских боевиков Александра Захарченко, которого убили в кафе в августе. В отличие от своего предшественника, 37-летний главарь не носит камуфляж и не кичится военными успехами. Перед тем, как стать российским «политиком», он работал представителем финансовой пирамиды «МММ», которая обманула людей на миллионы долларов. Но Россия играет большую роль в повседневной жизни людей на захваченных территориях. Потому что она платит зарплаты, пенсии и поставляет горючее. Рубль заменил украинскую гривну в 2015 году.

«Смешно, что бывший представитель МММ теперь хочет быть президентом. Но я боюсь, что потеряю свою пенсию, если не проголосую», - сказала 65-летняя Лариса Федорук, которая живет в Донецке.

Риск в том, что так называемые «выборы» только помогут Москве воплотить старый сценарий так называемого «Приднестровья», который был успешно опробован в Молдове и Грузии. Впрочем, на молдавской территории российские войска изображают из себя «миротворцев». А в случае Украины российское правительство отрицает присутствие своих войск на украинской земле.