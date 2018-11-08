Незаконные «выборы» на Донбассе должны быть отменены - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер отмечает, что Конституцией Украины такие образования, как "ДНР" и "ЛНР", не предусмотрены, поэтому незаконные «выборы», которые Россия планирует провести 11 ноября на временно оккупированных территориях Донбасса, должны быть отменены.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спецпредставитель США сказал во время телефонного брифинга из Вашингтона для европейских журналистов.

"Россия занимается организацией "выборов" на оккупированной территории в Украине для так называемых "Луганской и Донецкой народных республик". Это событие, которое вызывает большую обеспокоенность", - заявил Волкер.

Он добавил, что важно призвать Россию прекратить подготовку к голосованию.

"Мы считаем, что эти образования на местном уровне являются незаконными, они не соответствуют Минским соглашениям", - подчеркнул Волкер.

В связи с этим дипломат напомнил, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" не упоминаются в Минских соглашениях.

"Их не существует в Минских соглашениях, и на самом деле выполнение Минских соглашений требует восстановления украинского конституционного порядка (на оккупированных территориях Донбасса - УНИАН). И в украинской Конституции для этих "республик" также нет места", - подчеркнул Волкер.

При этом он отметил, что США поддержат проведение местных выборов на Донбассе, только если они будут законными.

"Это должны быть выборы законных местных органов власти в рамках украинской Конституции", - добавил спецпредставитель США.

Также он отметил, что такие выборы должны проходить, когда на территории будет установлен должный уровень безопасности, когда будут обеспечены демократические условия для проведения кандидатами своих кампаний, и граждане могут свободно осуществлять свой выбор, а также будет обеспечена свобода перемещения.

"Ни одного из этих условий сейчас нет", - подчеркнул Волкер.

««Выборы», которые проводятся и организуются Россией 11 ноября, являются незаконными. Мы настоятельно призываем, чтобы они были отменены, и ни в коем случае никто из Европы, США и других стран не признает результатов этих «выборов»», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.