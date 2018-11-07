В Перу арестовали экс-главу полиции, подозреваемого в торговле младенцами (видео)
14:08, 07 ноября 2018Мир
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Полиция также арестовала педиатра и гинеколога, которые участвовали в преступной схеме.
В Перу арестовали экс-главу Нацполиции, который может быть причастен к торговле младенцами.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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По данным следователей, Рауль Бекерра причастен к сети по похищению и продаже младенцев и детей из бедных семей.
Полиция также арестовала педиатра и гинеколога, участвовавших в преступной схеме. Всего правоохранители подозревают полтора десятка человек, среди них и жена Бекерра.
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