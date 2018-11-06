Лукашенко отказался от размещения военной базы РФ на территории Беларуси

По словам Лукашенко, белорусские военные способны дать отпор любой агрессии и без Москвы.

Беларусь находится в военном союзе с Россией, однако не планирует размещать на своей территории иностранную военную базу.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с группой американских аналитиков в Минске, пишет БЕЛТА.

"Надуманная проблема. Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. Мы ее не размещают здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна", - отметил он.

По словам Лукашенко, белорусские военные способны дать отпор любой агрессии и без Москвы. "Если бы мы этого не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами в Россию, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет", - добавил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Лукашенко осудил планы создания в Польше американской военной базы. Если это произойдет, "мы с россиянами должны будем отвечать", сказал Лукашенко.

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"Мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - сказал белорусский президент.

В сентябре 2015 президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о создании авиабазы ​​на белорусской территории. В ответ на это Лукашенко сказал, что ничего об этом не знает, а вопрос о базе он с российским президентом он не обсуждал.

Варшава заявляет, что будущее увеличение американского присутствия в стране - это реакция на агрессивные действия России.

Сейчас на территории Польши дислоцируются около 3,5 тыс. американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе.