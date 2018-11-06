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Британцы проголосовали бы за членство в ЕС в случае повторного референдума

09:12, 06 ноября 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Таковы результаты опроса Survation для вещателя Channel, передает Reuters. Сейчас дальнейшее членство в Евросоюзе поддерживают 54% опрошенных. За то, чтобы выйти из блока готовы проголосовать 46%.

При этом те, кто поддерживает членство в ЕС, отмечают, что на референдуме в 2016 году не было известно окончательное видение договоренности между Евросоюзом и Великобританией после ее выхода, поэтому людям нужно дать право проголосовать повторно.

Как сообщал УНИАН, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года, хотя Лондон и Брюссель до сих пор не согласовали условия соглашения, которое будет регулировать отношения между ними после Brexit.

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Теги: #Евросоюз#опрос#Великобритания